Зеленський прибув із робочою поїздкою в Донецьку область
Він відвідував Донбас цього місяця в День захисника України 14 жовтня
Він відвідував Донбас цього місяця в День захисника України 14 жовтня
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Відомо, що Зеленський ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво” в регіоні.
Також Президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об’єкта та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в нашій державі”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас: будуть спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.
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