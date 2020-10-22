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22 жовтня 2020, 18:59 8

Зеленський прибув із робочою поїздкою в Донецьку область

22 жовтня 2020, 18:59 8
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Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що Зеленський ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво” в регіоні.

Також Президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об’єкта та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в нашій державі”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас: будуть спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.

Донбас Володимир Зеленський Офіс президента Донецька область візит
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