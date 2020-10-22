Зеленський прибув із робочою поїздкою в Донецьку область

Він відвідував Донбас цього місяця в День захисника України 14 жовтня

Він відвідував Донбас цього місяця в День захисника України 14 жовтня

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews. Відомо, що Зеленський ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво” в регіоні. Також Президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об’єкта та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в нашій державі”, - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас: будуть спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.

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