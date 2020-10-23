Суд відмовив у позові прикарпатця щодо незаконності опитування Зеленського на виборах

ОАСК прийшов до висновку, що позов є необґрунтованим

ОАСК прийшов до висновку, що позов є необґрунтованим

Фото: з відкритих джерел

Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом жителя Івано-Франківської області щодо визнання протиправним оголошення Зеленського про проведення всенародного опитування 25 жовтня на виборчих дільницях.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає RegioNews.

У рішенні суду йдеться, що обов’язковою умовою надання правового захисту судом є наявність реального порушення прав особи на момент звернення до суду.

Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача. Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу у його задоволенні", - повідомляє ОАСК.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Раніше повідомлялося, що на Зеленського подали в суд через опитування на виборах.