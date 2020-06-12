В окупованому Антрациті відбувся мітинг на підтримку шахтарів
Понад сотня людей вийшли на протест під «адміністрацію» окупованого Антрациту в «ЛНР» із вимогою виплатити зарплати місцевим шахтарям.
Відео мітингу оприлюднюються в соцмережах, пише RegioNews.
Учасники акції протесту зібрались під будівлею "міськвиконкому" Антрациту та вимагали виплат боргів, гримаючи шахтарськими касками.
В Антраците шахтерский майдан. Прямо сейчас, шахтеры "Комсомольской" бастуют возле горсовета. В "ЛНР" уже почти неделю продолжается забастовка шахтеров, требующих выплаты задолженности по заработной плате. Забастовка сопровождается серьезным прессингом со стороны "властей" — задержаниями активистов, объявлением карантина в Антраците, где находится шахта, и блокировкой социальной сети "ВКонтакте", которая работает с перебоями даже в Луганске. 10 июня, шахтеры пошли на еще более радикальный шаг — объявили голодовку под землей ("хлеб и вода"), а накануне выдвинули дополнительные требования, среди которых — освобождение задержанных активистов, а также гарантии безопасности семьям и самим бастующим в случае завершения забастовки со стороны руководства "ЛНР".Опубліковано Іваном Жеведем Пʼятниця, 12 червня 2020 р.
Очільник "Незалежної профспілки шахтарів Донбасу" Олександр Васьковський заявив, що бойовики арештували шахтарів із шахти "Білоріченська", які планували приєднатися до шахтарів в Антрациті.
Нагадаємо, в окупованому Антрациті триває бунт на шахті "Комсомольська" через затримку виплат зарплати.