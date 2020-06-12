В окупованому Антрациті відбувся мітинг на підтримку шахтарів

В Антраците шахтерский майдан. Прямо сейчас, шахтеры "Комсомольской" бастуют возле горсовета. В "ЛНР" уже почти неделю продолжается забастовка шахтеров, требующих выплаты задолженности по заработной плате. Забастовка сопровождается серьезным прессингом со стороны "властей" — задержаниями активистов, объявлением карантина в Антраците, где находится шахта, и блокировкой социальной сети "ВКонтакте", которая работает с перебоями даже в Луганске. 10 июня, шахтеры пошли на еще более радикальный шаг — объявили голодовку под землей ("хлеб и вода"), а накануне выдвинули дополнительные требования, среди которых — освобождение задержанных активистов, а также гарантии безопасности семьям и самим бастующим в случае завершения забастовки со стороны руководства "ЛНР".