Біля Кіровоградської облради відбулася акція "Миші Зеленського"
Сьогодні, 12 червня, на площі Героїв Майдану у Кропивницькому, Рух Опору Капітуляції, спільно з усіма місцевими національно-патріотичними і проєвропейськими силами, провів флешмоб «Миші Зеленського», який є продовженням Всеукраїнської акції «Стоп реванш!».
Про це повідомляють кіровоградські ЗМІ, пише Regionews.
Головна мета мітингарів – закликати депутатів облради підтримати звернення проти реваншу Кремля і проросійських сил рішенням ради.
Ми проводимо флешмоб "Миші Зеленського", це продовження акції "Стоп капітуляції!", яка була розпочата 24 травня. Вона спрямована на те, щоб зупинити реванш і політику капітуляції нинішньої влади. Акція називається так, тому що був відомий випадок, коли миші з'їли тонни зерна у вагонах. Миші їдять все, напевно, не тільки зерно, а й бюджети оборони країни, на культуру та освіту. Наша мета - підтримка облрадою звернення, яке було затверджене 24 травня", - розповіла активістка Інна Зозенко.
Учасники мітингу висловили невдоволення політикою президента, актуалізували питання "зникнення” вагонів із зерном та критично оцінили кадрові призначення гаранта.
Мітинг біля Кіровоградської ОДА.Опубліковано Прожектор Четвер, 11 червня 2020 р.
Нагадаємо, 24 травня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому, одночасно зі всіма обласними центрами та іншими містами України, відбулася акція "Стоп реванш", під час якої учасники прийняли звернення до центральної влади з вимогою припинити політику капітуляції України перед Кремлем.