Біля Кіровоградської облради відбулася акція "Миші Зеленського"

Про це повідомляють кіровоградські ЗМІ, пише Regionews.

Головна мета мітингарів – закликати депутатів облради підтримати звернення проти реваншу Кремля і проросійських сил рішенням ради.

Ми проводимо флешмоб "Миші Зеленського", це продовження акції "Стоп капітуляції!", яка була розпочата 24 травня. Вона спрямована на те, щоб зупинити реванш і політику капітуляції нинішньої влади. Акція називається так, тому що був відомий випадок, коли миші з'їли тонни зерна у вагонах. Миші їдять все, напевно, не тільки зерно, а й бюджети оборони країни, на культуру та освіту. Наша мета - підтримка облрадою звернення, яке було затверджене 24 травня", - розповіла активістка Інна Зозенко.