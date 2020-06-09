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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
09 червня 2020, 12:17 3

Терористи відключили вентиляцію і воду 119-ти гірникам, страйкуючим під землею в Антрациті

09 червня 2020, 12:17 3
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14 страйкуючих шахтарів заарештували за протести проти невиплати зарплати
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Окупаційні влади «ЛНР» вирішили придушити протести страйкуючих під землею гірників, відключивши відкачування води і вентиляцію на шахті «Комсомольська» в Антрациті.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook, а також про це пишуть користувачі соцмереж в окупованому Антрациті, передає Regionews.

Окупанти пішли на придушення страйку гірників на шахті Комсомольська в Антрациті.

Вже три доби шахтарі шахти "Комсомольська" в окупованому Антрациті відмовляються підніматися на поверхню і вимагають виплати заборгованості по зарплаті за три місяці, їх "пресують" російські спецслужби", - розповів Юрій Бутусов.

Користувачі соцмереж, які живуть на окупованій території, пишуть, що терористи в Антрациті заглушили всю мобільний зв'язок, відключили інтернет, заблокували шахту і місто в цілому.

Повідомляється, що заарештували 14 страйкуючих, які перебували на поверхні шахти, а також відключили вентиляцію і відкачування води 119-ти гірникам, які відмовилися виходити з вибою до погашення боргів по зарплаті, таким чином поставивши під загрозу їх життя і здоров'я.

МЗС України повинен звернутися до ОБСЄ та до ООН з проханням втрутитися в це кричуще порушення прав людини, щоб врятувати життя учасників підземної страйки від свавілля російських спецслужб. Треба перевірити, не кидають ініціаторів страйку в таємні в'язниці ФСБ, чи немає порушень прав людини? Чому Росія не несе відповідальності за нормальну роботу підприємств, за невиплату зарплат через підконтрольні підприємства? Це питання треба винести на Тристоронню контактну групу", - вважає Юрій Бутусов.

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Опубліковано Юрієм Бутусовим Понеділок, 8 червня 2020 р.

Нагадаємо, протести в Антрациті через невиплати зарплати на шахті почалися ще 5 червня. 7 червня шахтарі відмовилися підніматися на поверхню.

Страйкарі вимагають погашення боргів по зарплаті за три місяці. Однак Володимир Шатохін, директор РТК "Східвугілля", до якого належить шахта "Комсомольська", заявив, що борги за березень і квітень його не стосуються, оскільки його підприємство створено з травня. За травень ж страйкуючим гірникам виплатили зарплату. Шахтарі з цим не згодні і вимагають повернути борги за березень-квітень.

Продажами вугілля з "Комсомольської" займаються структури близького до Януковича збіглого олігарха Сергія Курченко. Виплати проходили з проблемами і з великими боргами. Щоб не отримувати збитки, компанії Курченко відмовилися платити шахтарям "Комсомольської" за вже поставлене вугілля.

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