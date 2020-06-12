Бойовики "ЛДНР" висунули Україні умови для відновлення роботи КПВВ

Серед вимог – пропуск за списками і обсервація або самоізоляція

Серед вимог – пропуск за списками і обсервація або самоізоляція

Фото: штаб ООС

Бойовики «ЛДНР» вимагають, щоб пункти вʼїзду-виїзду на Донбасі перетинали лише за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією чи обсервацією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише RegioNews.

Зазначається, що з 10 червня в Україні дозволили в обмеженому режимі роботу двох КПВВ на Донбасі — "Марʼїнка" (Донецька область) та "Станиця Луганська" (Луганська область). Там дозволили рух громадян з соціально-гуманітарною метою.

Про це завчасно повідомили окупаційні адміністрації, але вони "синхронно відмовилися розблокувати рух через лінію розмежування з однаковими неадекватними поясненнями".

Після вкрай негативної реакції громадян на блокування руху через КПВВ, підконтрольна РФ окупаційна "влада" висунула абсолютно неприйнятні умови: заявила про готовність випускати людей на вільну частину Донбасу, але впускати назад на ТОТ ДЛО тільки за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією", - йдеться в повідомленні.

У МінТОТ наголосили, що на окупованих територіях живуть понад 280 тисяч громадян, які мають можливість отримувати пенсії та соціальні виплати на підконтрольній Україні території, але не можуть цього зробити через нові умови окупантів.

У МінТОТ підозрюють, що подібна реакція бойовиків пояснюється небажанням випускати з окупації дітей, які збираються навчатися в українських вишах.

Нагадаємо, Як відомо, "ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській, а "ДНР" не робила жодних заяв із цього приводу, а просто заблокувала КПВВ. Таким чином, люди вже третій день не можуть потрапити на окуповані території Донеччини і Луганщини.