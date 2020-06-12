09:44  12 червня
Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків
10:11  12 червня
Подвійне громадянство в Україні: у МЗС назвали умови для введення
12:46  12 червня
Жорсткий карантин: Кличко назвав умови для його повернення
UA | RU
UA | RU
12 червня 2020, 13:54 7

У Світлодарську затримали ексміліціонера, який працював на ворожі спецслужби

12 червня 2020, 13:54 7
Читайте также на русском языке
Колишній силовик збирав інформацію про українські військові формування
Колишній силовик збирав інформацію про українські військові формування
Читайте также
на русском языке

У районі проведення операції Об`єднаних сил контррозвідка спільно зі слідчими Служби безпеки України викрили агента терористичної організації «ЛНР», колишнього співробітника міліції.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Колишній співробітник Дебальцівського міськвідділу міліції був завербований представником так званої розвідки "народної міліції ЛНР", підконтрольної спецслужбам РФ.

За завданням кураторів екссиловик збирав актуальну інформацію про сили та засоби українських військових формувань із району ООС, а також чисельність, особовий склад та маршрути пересування цих підрозділів. Для цього він налагоджував знайомства з військовими та здійснював їх вивчення з метою вербування. Звіти зловмисник мав надсилати кураторам електронними каналами зв’язку.

Викрили зловмисника у Світлодарську.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру. Він перебуває під вартою. Триває слідство.

Нагадаємо, СБУ оголосила про підозру учасникам терористичної групи "Сапфір"

ЛНР СБУ кримінальна справа Луганщина агентурна мережа Донецька область Луганська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Біля генконсульства Росії у Львові з'явився бігборд з емблемою СБУ
12 червня 2020, 12:00
СБУ оголосила про підозру учасникам терористичної групи "ЛНР"
12 червня 2020, 10:53
В Одесі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 500 млн грн
11 червня 2020, 21:34
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Михайло Дяденко
Всі блоги »