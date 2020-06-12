У Світлодарську затримали ексміліціонера, який працював на ворожі спецслужби

Колишній силовик збирав інформацію про українські військові формування

Колишній силовик збирав інформацію про українські військові формування

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Колишній співробітник Дебальцівського міськвідділу міліції був завербований представником так званої розвідки "народної міліції ЛНР", підконтрольної спецслужбам РФ.

За завданням кураторів екссиловик збирав актуальну інформацію про сили та засоби українських військових формувань із району ООС, а також чисельність, особовий склад та маршрути пересування цих підрозділів. Для цього він налагоджував знайомства з військовими та здійснював їх вивчення з метою вербування. Звіти зловмисник мав надсилати кураторам електронними каналами зв’язку.

Викрили зловмисника у Світлодарську.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру. Він перебуває під вартою. Триває слідство.

Нагадаємо, СБУ оголосила про підозру учасникам терористичної групи "Сапфір"