В оккупированном Антраците состоялся митинг в поддержку шахтеров
Более сотни людей вышли на протест под администрацию» оккупированного Антрацита в «ЛНВ» с требованием выплатить зарплаты местным шахтерам.
Видео митинга публикуются в соцсетях, пишет RegioNews.
Участники акции протеста собрались под зданием "горисполкома" Антрацита и требовали выплат долгов, стуча шахтерскими касками.
В Антраците шахтерский майдан. Прямо сейчас, шахтеры "Комсомольской" бастуют возле горсовета. В "ЛНВ" уже почти неделю продолжается забастовка шахтеров, требующих выплаты задолженности по заработной плате. Забастовка сопровождается серьезным прессингом со стороны "властей" — задержаниями активистов, объявлением карантина в Антраците, где находится шахта, и блокировкой социальной сети "ВКонтакте", которая работает с перебоями даже в Луганске. 10 июня, шахтеры пошли на еще более радикальный шаг — объявили голодовку под землей ("хлеб и вода"), а накануне выдвинули дополнительные требования, среди которых — освобождение задержанных активистов, а также гарантии безопасности семьям и самим бастующим в случае завершения забастовки со стороны руководства "ЛНВ".Опубликовано Иваном Жеведем Пятница, 12 июня 2020 г.
Глава "Независимого профсоюза шахтеров Донбасса" Александр Васьковский заявил, что боевики арестовали шахтеров с шахты "Белореченская", которые планировали присоединиться к шахтеров в Антраците.
Напомним, в оккупированном Антраците продолжается бунт на шахте "Комсомольская" из-за задержки выплат зарплаты.