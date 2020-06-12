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12 июня 2020, 18:18 11

В оккупированном Антраците состоялся митинг в поддержку шахтеров

12 июня 2020, 18:18 11
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Митингующие требуют прекращения репрессий и выплаты зарплаты шахтерам
Митингующие требуют прекращения репрессий и выплаты зарплаты шахтерам
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Более сотни людей вышли на протест под администрацию» оккупированного Антрацита в «ЛНВ» с требованием выплатить зарплаты местным шахтерам.

Видео митинга публикуются в соцсетях, пишет RegioNews.

Участники акции протеста собрались под зданием "горисполкома" Антрацита и требовали выплат долгов, стуча шахтерскими касками.

В Антраците шахтерский майдан. Прямо сейчас, шахтеры "Комсомольской" бастуют возле горсовета. В "ЛНВ" уже почти неделю продолжается забастовка шахтеров, требующих выплаты задолженности по заработной плате. Забастовка сопровождается серьезным прессингом со стороны "властей" — задержаниями активистов, объявлением карантина в Антраците, где находится шахта, и блокировкой социальной сети "ВКонтакте", которая работает с перебоями даже в Луганске. 10 июня, шахтеры пошли на еще более радикальный шаг — объявили голодовку под землей ("хлеб и вода"), а накануне выдвинули дополнительные требования, среди которых — освобождение задержанных активистов, а также гарантии безопасности семьям и самим бастующим в случае завершения забастовки со стороны руководства "ЛНВ".

Опубликовано Иваном Жеведем Пятница, 12 июня 2020 г.

Глава "Независимого профсоюза шахтеров Донбасса" Александр Васьковский заявил, что боевики арестовали шахтеров с шахты "Белореченская", которые планировали присоединиться к шахтеров в Антраците.

Напомним, в оккупированном Антраците продолжается бунт на шахте "Комсомольская" из-за задержки выплат зарплаты.

ЛНР долги шахтеры зарплаты митинг Луганщина протесты шахта Луганская область
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