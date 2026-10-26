Реперка alyona alyona призналась, как чувствует себя после уменьшения желудка

Фото из открытых источников

Реперка alyona alyona сделала операцию по уменьшению желудка. Теперь она честно рассказала, как проходит ее восстановление

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

alyona alyona рассказала, что на третий день после операции по уменьшению желудка у нее появилась температура и обострилась боль.

"Постоянно болит. Обезболивающего много не дают, потому что не хотят, чтобы было привыкание. Надо много ходить. У меня начала болеть спина из-за того, что много лежу. Сказали пройти 3-5000 шагов в день. но я хотя бы 300-500 прошла", - говорит арт.

Она рассказала о своем рационе. Пока это шоколадный протеин небольшими порциями и вода. На пятый день артистка уже рассказала, что ее выписывают из больницы, но предстоит еще большой путь.

Напомним, ранее артистка рассказывала, какие у нее есть трудности из-за лишнего веса. При этом она отметила, что ей комфортно с ее телом, но хотела бы весить 80 килограммов.