Переможець "Танців із зірками" мобілізувався до ЗСУ

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Відомий танцівник Макс Леонов вирішив мобілізуватись до ЗСУ. Ці чутки були ще наприкінці минулого року, але він підтвердив усе лише зараз

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Переможець "Танців із Зірками" мобілізувався у грудні минулого року. Однак публічно тоді він про це не говорив. Зараз Макс Леонов розповів, що він служить у 46-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ.

"Зараз я проходжу службу в Збройних силах України у 46-й бригаді десантно-штурмових військ. Служу від грудня минулого року. Це суто моя позиція, але я вирішив на цьому не робити хайп", - каже Макс Леонов.

Інколи він буває у Києві. Це стається, коли командування дозволяє йому приїжджати до столиці, щоб долучатися до зборів на потреби військових.

"Командування бригади періодично відпускає мене до Києва для того, щоб я допомагав зі своєю медійністю збирати кошти на потреби наші. Рішення було спонтанне про службу, але я вважаю, що кожен якимось чином має долучитися до війська", - каже танцівник.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Дмитро Шевченко доєднався до війська. Багатьом глядачам він відомий по шоу "Холостячка", де він боровся за серце співачки Злати Огнєвіч.