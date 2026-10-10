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10 жовтня 2026, 00:55

Реперка alyona alyona зізналась, які у неї труднощі через вагу понад 120 кілограмів

10 жовтня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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За словами артистки, їй комфортно у своєму тілі. Проте є певні труднощі, з якими вона стикається

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

"Як це жити людині моїх форм? Мені комфортно! Я б сказала, складніше підбирати одяг, це правда. Мені важче пройти між двох вузьких стін, важко закинути ногу на ногу. Це те, що мені може десь заважати. Жити в цьому тілі — це не вписуватися в стандарти, бо є якісь стандартні місця в автобусі. Наприклад, подорожуючи якимось автобусом, я можу купити собі два місця", - каже alyona alyona.

Вона зазначила, що зі здоров'ям у неї загалом все нормально. Проте можуть бути певні папіломи в складках тіла, також місцями темніє шкіра через тертя. Однак для співачки це не дуже критично, бо, за її словами, в неї нічого не болить. Зокрема, вона звикла до розтяжок.

"Я собі подобаюся не вся. Але однаково є підсвідомий якийсь стандарт фігури. Моя повнота — це чоловічий тип, я трикутна. У мене верх більший, а низ — менший. Я б симетрію свого тіла змінила. Те, що я повна, мені ок. Щодо схуднення, я б хотіла важити 80 кг. На жаль, ще з юнацтва моя вага набралась, і ось такий мій стандарт — 125 кг", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше артистка розповіла, що вона вирішила виїхати зі столиці. За її словами, вона тривалий час жила на два міста.

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