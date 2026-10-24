Наречений Лесі Нікітюк зробив заяву про свою службу

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Наречений Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук нещодавно переніс операцію. Тепер він заявив про військову службу

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Наречений Лесі Нікітюк нещодавно переніс операцію на нозі. Після цього військовий кілька місяців проходив реабілітацію. Тепер Дмитро Бабчук повідомив, що він повертається до служби.

"Поспішаю на військову службу за контрактом, а ти?" - написав він.

Нагадаємо, що влітку Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.