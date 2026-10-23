21:06  23 жовтня
На Харківщині внаслідок ДТП загинув 72-річний пішохід
20:39  23 жовтня
На Дніпропетровщині через російські атаки загинула людина, 11 поранені
19:30  23 жовтня
Відключення світла 24 жовтня: в Укренерго назвали графіки на вихідні
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2026, 22:43

Генштаб ЗСУ забезпечить виконання рішень щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках

23 жовтня 2026, 22:43
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача щодо реалізації гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Відповідні розпорядження доведуть до військових у встановленому порядку

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.

"Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку", — йдеться в заяві Генштабу.

У Генштабі також зазначили, що українські підрозділи вже неодноразово доставляли гуманітарні вантажі за допомогою дронів мешканцям Олешок і навколишніх сіл.

"Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей евакуації цивільного населення з тимчасово окупованої Олешківської громади на Херсонщині.

До гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЗСУ Генштаб гуманітарна допомога Херсонська область Олешки
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Дизпальне пішло на рекорд: як змінілись цинники на АЗС
23 жовтня 2026, 23:40
На Закарпатті ТЦК "перевірили знання" студентів та мобілізували їх
23 жовтня 2026, 23:20
На Буковині чоловік вклався в "криптовалюту", але подарував гроші шахраям
23 жовтня 2026, 22:55
На Одещині викрили контрабанду на 7 мільйонів
23 жовтня 2026, 22:40
Україна, США та Росія планують тристоронню зустріч у першій половині листопада, — Зеленський
23 жовтня 2026, 22:27
Студенти за 7 тисяч "зеленими": на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації
23 жовтня 2026, 22:20
З окупованої Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей
23 жовтня 2026, 21:56
На Рівненщині молодого хлопця піймали на наркотиках
23 жовтня 2026, 21:55
Катастрофа в Олешках: РФ та Україна припиняють вогонь
23 жовтня 2026, 21:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Наталія Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »