Генштаб ЗСУ забезпечить виконання рішень щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках
Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача щодо реалізації гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Відповідні розпорядження доведуть до військових у встановленому порядку
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.
"Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку", — йдеться в заяві Генштабу.
У Генштабі також зазначили, що українські підрозділи вже неодноразово доставляли гуманітарні вантажі за допомогою дронів мешканцям Олешок і навколишніх сіл.
"Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, що Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей евакуації цивільного населення з тимчасово окупованої Олешківської громади на Херсонщині.
До гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.
Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.