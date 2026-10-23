Генштаб ЗСУ забезпечить виконання рішень щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках

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Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача щодо реалізації гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Відповідні розпорядження доведуть до військових у встановленому порядку

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews .

"Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку", — йдеться в заяві Генштабу.

У Генштабі також зазначили, що українські підрозділи вже неодноразово доставляли гуманітарні вантажі за допомогою дронів мешканцям Олешок і навколишніх сіл.

"Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей евакуації цивільного населення з тимчасово окупованої Олешківської громади на Херсонщині.

До гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.