Дизпальне пішло на рекорд: як змінілись цинники на АЗС

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В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Дизельне пальне ставить нові рекорди у вартості

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 22 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 93,84 гривні за літр (без змін);

бензин А-95 – 90,04 гривні за літр (без змін);

бензин А-92 – 86,44 гривні за літр (без змін);

дизпальне – 103,45 гривні за літр (+0,45 гривні);

автогаз – 53,35 гривні за літр (+0,35 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.