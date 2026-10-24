Жених Леси Никитюк сделал заявление о своей службе

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Невеста Леси Никитюк Дмитрий Бабчук недавно перенес операцию. Теперь он заявил о военной службе

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Невеста Леси Никитюк недавно перенес операцию на ноге. После этого военный несколько месяцев проходил реабилитацию. Теперь Дмитрий Бабчук сообщил, что он возвращается в службу.

"Спешу на военную службу по контракту, а ты?" – написал он.

Напомним, что летом Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.