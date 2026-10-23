Помер легендарний український актор

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За тиждень до дня народження помер відомий український актор Федір Стригун. Глядачам він особливо відомий за роллю у фільмі "Пропала грамота"

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

На 87-му році життя помер актор, режисер та педагог Федір Стригун. Про його смерть повідомив його син Назар Стригун. Причину смерті не повідомлять. Однак відомо, що у вересні цього року син актора повідомляв про операції батька.

"Його велике серце зупинилося. Останній хранитель українських театральних традицій відійшов у вічність. Корифей.. помер", - написав Назар Стригун про батька.

Слід зазначити, що Федір Стригун є видатним актором театру та кіно. Зокрема, в його фільмографії такі культові стрічки як "Пропала грамота", а також фільмах "Запорожець за Дунаєм", "Камінна душа" та "Дударики".

Нагадаємо, що раніше пішов з життя відомий комік Олександр "Вєня" Венедчук. Раніше він переніс крововилив у мозок. Після цього він мав кілька операцій, реабілітацію та подальше лікування. Він розповідав, що після операцій значна частина черепного мозку складалась зі сплаву титану.