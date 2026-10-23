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23 жовтня 2026, 22:27

Україна, США та Росія планують тристоронню зустріч у першій половині листопада, — Зеленський

23 жовтня 2026, 22:27
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Фото: Володимир Зеленський
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Україна, США та Росія домовилися провести тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у першій половині листопада. Водночас проведення переговорів залежить від позиції Москви, а для просування дипломатичного процесу Київ розраховує на подальший тиск Вашингтона на Росію

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в Hudson Institute, передає RegioNews.

За словами глави держави, він і його команда обговорили з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером результати зустрічей в Осло та Санкт-Петербурзі, а також можливості просування дипломатії в листопаді.

"Ми домовилися провести тристоронню зустріч — Україна, Америка та Росія — на рівні команд. Плануємо зустрітися в першій половині листопада", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона готова до переговорів у будь-який день. Водночас він нагадав, що Київ очікував на таку зустріч ще в жовтні, однак, за його словами, російська сторона знайшла причину, щоб уникнути переговорів.

Зеленський також заявив про необхідність спільної роботи зі США, Європою та іншими партнерами, щоб забезпечити просування переговорного процесу. На його думку, важливу роль у цьому має відігравати подальший тиск Вашингтона на Москву.

"Чи можуть вони відбутися без Америки або без американського тиску на Росію? Напевно, ні. Саме тому ми дуже розраховуємо на те, що Америка й надалі триматиме це питання в пріоритеті на всіх рівнях", — наголосив президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що після переговорів на технічному рівні потрібно перейти до зустрічі лідерів України, США та Росії. За його словами, лише на найвищому рівні можна розв’язати ключові питання.

Нагадаємо, на думку аналітиків Ukraine Facility Platform, російські удари по енергетичній інфраструктурі України є частиною комплексної кампанії, спрямованої не лише на руйнування енергосистеми, а й на тиск на українську владу та міжнародних партнерів.

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