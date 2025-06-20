Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина

фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно оголосила про вагітність, вперше стала мамою

Радісну новину зірка підтвердила сьогодні, 20 червня, на своїй Instagram-сторінці, передає RegioNews.

У дописі вона опублікувала зворушливе фото з новонародженим сином та своїм коханим Дмитром. На знімку щаслива пара стоїть біля пологового будинку: Леся тримає малюка на руках, а поруч – батько дитини.

Цим фото Нікітюк офіційно підтвердила інформацію, яка раніше ширилася в медіа та соцмережах. Зокрема, за даними BespaLOVmedia та INSTAМАНІЯ, телеведуча народила ще 15 червня, у неділю.

У коментарях під публікацією підписники та колеги зірки вітають сім’ю з поповненням, бажаючи здоров’я дитині та батькам.

Нагадаємо, про свою вагітність Леся Нікітюк повідомила лише нещодавно, тому новина про народження первістка стала несподіваною для багатьох її шанувальників.

Леся Нікітюк — одна з найвідоміших українських телеведучих, яка здобула популярність завдяки шоу "Орел і Решка" та "ЛеМаршрутка". Її гумор, харизма й відкритість давно підкорили мільйони глядачів.

На початку січня бойфренд Лесі, військовий Дмитро Бабчук, зробив їй пропозицію під час відпочинку в Карпатах. У березні ведуча повідомила, що весілля поки відкладається через службу нареченого. А вже у квітні Нікітюк засвітила нову каблучку, чим викликала чутки про можливий таємний шлюб.

Читайте також: Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"