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20 червня 2025, 11:06

Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина

20 червня 2025, 11:06
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фото: instagram.com/lesia_nikituk
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Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно оголосила про вагітність, вперше стала мамою

Радісну новину зірка підтвердила сьогодні, 20 червня, на своїй Instagram-сторінці, передає RegioNews.

У дописі вона опублікувала зворушливе фото з новонародженим сином та своїм коханим Дмитром. На знімку щаслива пара стоїть біля пологового будинку: Леся тримає малюка на руках, а поруч – батько дитини.

Цим фото Нікітюк офіційно підтвердила інформацію, яка раніше ширилася в медіа та соцмережах. Зокрема, за даними BespaLOVmedia та INSTAМАНІЯ, телеведуча народила ще 15 червня, у неділю.

У коментарях під публікацією підписники та колеги зірки вітають сім’ю з поповненням, бажаючи здоров’я дитині та батькам.

Нагадаємо, про свою вагітність Леся Нікітюк повідомила лише нещодавно, тому новина про народження первістка стала несподіваною для багатьох її шанувальників.

Леся Нікітюк — одна з найвідоміших українських телеведучих, яка здобула популярність завдяки шоу "Орел і Решка" та "ЛеМаршрутка". Її гумор, харизма й відкритість давно підкорили мільйони глядачів.

На початку січня бойфренд Лесі, військовий Дмитро Бабчук, зробив їй пропозицію під час відпочинку в Карпатах. У березні ведуча повідомила, що весілля поки відкладається через службу нареченого. А вже у квітні Нікітюк засвітила нову каблучку, чим викликала чутки про можливий таємний шлюб.

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Україна Київ вагітність син народження дитини Леся Нікітюк телеведуча
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