На Закарпатті ТЦК "перевірили знання" студентів та мобілізували їх

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На Закарпатті розглядали справу трьох студенитів. Їх мобілізували попри те, що вони мали відстрочки

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Усі троє студентів мали відстрочки. Попри це в ТЦК вирішили скасувати їхні відстрочки, хоча вони вчились у коледжі.

Причинами називали сумніви щодо відвідування навчальних закладів, а також те, що студенти не могли відповісти на запитання працівників ТЦК про освітню програму, навчальний план, спеціальність або організацію навчального процесу.

У суді наголосили, що нездатність студента відповісти на запитання працівників ТЦК щодо освітньої програми чи інших обставин навчання не може бути законною підставою для скасування відстрочки.

В результаті суд скасував накази про мобілізацію студентів.

Нагадаємо, на Львівщині викрили колишнього начальника ТЦК. Він вносив до реєстру недостовірні відомості. Виявилось, що посадовець просто використовував дані людей, які вже служать в ЗСУ, повторно.