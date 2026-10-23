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23 жовтня 2026, 22:40

На Одещині викрили контрабанду на 7 мільйонів

23 жовтня 2026, 22:40
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Фото: ДПСУ
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На Одещині прикордонники викрили контрабанду до Румунії. У коробках з-під морозива насправді перевозили не морозиво

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Минулого року прикордонники припинили схему контрабанди до Румунії. Виявилось, що у контейнерах з-під морозива зловмисники перевозили сигарети та алкоголь. Загалом товару було на понад 7 мільйонів гривень. Організатором схеми виявився 35-річний одесит.

Тепер суд ухвалив вирок. Чоловік призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі майже 1,4 млн грн з позбавленням права займатися експортною діяльністю строком на один рік.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.

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