21:06  23 жовтня
На Харківщині внаслідок ДТП загинув 72-річний пішохід
20:39  23 жовтня
На Дніпропетровщині через російські атаки загинула людина, 11 поранені
19:30  23 жовтня
Відключення світла 24 жовтня: в Укренерго назвали графіки на вихідні
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2026, 22:20

Студенти за 7 тисяч "зеленими": на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації

23 жовтня 2026, 22:20
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Харкові викрили підприємця, який організував незаконну схему. Він пропонував фіктивне навчання та відстрочку від мобілізації своєму знайомому

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підприємець переконував знайомого, що має зв'язки в закладі освіти та в ТЦК, і може допомогти отримати фіктивне навчання та відстрочку від мобілізації. За свою "допомогу" організатор схеми просив 7 тисяч доларів. Згодом він надіслав "клієнту" довідку про його зарахування до навчального закладу та поставив вимогу про термінову оплату - 4 тисячі доларів.

Затримали зловмисника уже біля будівлі ТЦК, де він отримав ще 3 тисячі доларів.

"Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура Харків ухилення від мобілізації
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Дизпальне пішло на рекорд: як змінілись цинники на АЗС
23 жовтня 2026, 23:40
На Закарпатті ТЦК "перевірили знання" студентів та мобілізували їх
23 жовтня 2026, 23:20
На Буковині чоловік вклався в "криптовалюту", але подарував гроші шахраям
23 жовтня 2026, 22:55
Генштаб ЗСУ забезпечить виконання рішень щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках
23 жовтня 2026, 22:43
На Одещині викрили контрабанду на 7 мільйонів
23 жовтня 2026, 22:40
Україна, США та Росія планують тристоронню зустріч у першій половині листопада, — Зеленський
23 жовтня 2026, 22:27
З окупованої Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей
23 жовтня 2026, 21:56
На Рівненщині молодого хлопця піймали на наркотиках
23 жовтня 2026, 21:55
Катастрофа в Олешках: РФ та Україна припиняють вогонь
23 жовтня 2026, 21:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Наталія Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »