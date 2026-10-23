Студенти за 7 тисяч "зеленими": на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації

Фото: прокуратура

У Харкові викрили підприємця, який організував незаконну схему. Він пропонував фіктивне навчання та відстрочку від мобілізації своєму знайомому

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підприємець переконував знайомого, що має зв'язки в закладі освіти та в ТЦК, і може допомогти отримати фіктивне навчання та відстрочку від мобілізації. За свою "допомогу" організатор схеми просив 7 тисяч доларів. Згодом він надіслав "клієнту" довідку про його зарахування до навчального закладу та поставив вимогу про термінову оплату - 4 тисячі доларів.

Затримали зловмисника уже біля будівлі ТЦК, де він отримав ще 3 тисячі доларів.

"Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.