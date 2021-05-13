15:58  13 травня
В Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca
12:59  13 травня
В Одесі сталася пожежа в Державному архіві
18:08  13 травня
Війна на Донбасі: бойовики сім разів відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
13 травня 2021, 18:39 3

Медикам виплатили понад 18 млн гривень лікарняних через COVID-19 з початку року

13 травня 2021, 18:39 3
Читайте также на русском языке
"Ковідні лікарняні" отримали 2,8 тис. медиків
"Ковідні лікарняні" отримали 2,8 тис. медиків
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Медичним працівникам, які захворіли на COVID-19, від січня до квітня Фонд соцстрахування виплатив лікарняних на 18,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соцстраху, передає RegioNews.

Вказано, що у січні-квітні Фонд соцстрахування прийняв на фінансування лікарняні листки, видані в разі тимчасової непрацездатності, яка настала внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, на суму 60,1 млн гривень. Допомоги нараховано для 5,5 тисячі застрахованих осіб.

Допомогу по тимчасовій непрацездатності через гостре професійне захворювання на COVID-19 призначено для 2,8 тис. медиків на 18,3 млн гривень, - інформують у фонді.

Зазначається, що розмір допомоги складає 100% середнього доходу та фінансується Фондом соцстрахування, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Розмір допомоги для потерпілих не залежить від тривалості страхового стажу.

Раніше стало відомо, коли в Україні почнуть тестувати електронні лікарняні. Спочатку вони будуть діяти паралельно з паперовим документом.

У квітні повідомлялося, що на Буковині медиків змушували страхуватися за рахунок власних зарплат. Їм пропонували підписати відповідні заяви.

медицина медики медичне страхування лікарняний соціальні виплати фонд

Медсестри у своє професійне свято передали міністру Степанову список проблемних питань
12 травня 2021, 18:36
У МОЗ повідомили, скільки зафіксували побічних реакцій від COVID-вакцинації
12 травня 2021, 15:42
В Одеській лікарні викрили корупційну схему: посадовці брали гроші за "безкоштовні" операції
12 травня 2021, 14:11
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram