Медикам виплатили понад 18 млн гривень лікарняних через COVID-19 з початку року

"Ковідні лікарняні" отримали 2,8 тис. медиків

"Ковідні лікарняні" отримали 2,8 тис. медиків

Фото з відкритих джерел

Медичним працівникам, які захворіли на COVID-19, від січня до квітня Фонд соцстрахування виплатив лікарняних на 18,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соцстраху, передає RegioNews.

Вказано, що у січні-квітні Фонд соцстрахування прийняв на фінансування лікарняні листки, видані в разі тимчасової непрацездатності, яка настала внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, на суму 60,1 млн гривень. Допомоги нараховано для 5,5 тисячі застрахованих осіб.

Допомогу по тимчасовій непрацездатності через гостре професійне захворювання на COVID-19 призначено для 2,8 тис. медиків на 18,3 млн гривень, - інформують у фонді.

Зазначається, що розмір допомоги складає 100% середнього доходу та фінансується Фондом соцстрахування, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Розмір допомоги для потерпілих не залежить від тривалості страхового стажу.

Раніше стало відомо, коли в Україні почнуть тестувати електронні лікарняні. Спочатку вони будуть діяти паралельно з паперовим документом.

У квітні повідомлялося, що на Буковині медиків змушували страхуватися за рахунок власних зарплат. Їм пропонували підписати відповідні заяви.