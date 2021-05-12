У МОЗ повідомили, скільки зафіксували побічних реакцій від COVID-вакцинації

Загалом від початку вакцинації було проведено 884 547 щеплень

Загалом від початку вакцинації було проведено 884 547 щеплень

Фото: з відкритих джерел

Станом на 11 травня побічні реакції на вакцинування від коронавірусу в Україні зафіксували у 1279 щеплених, що складає менше ніж 1% від загальної кількості щеплень.

Як передає RegioNews, про це повідомили "Українській правді" у МОЗ.

Несприятливі події після імунізації, включно із побічними ефектами, зафіксували у 0,14% від загальної кількості щеплень. З них 1207 випадків є несерйозними, ще 72 - серйозними. Загалом від початку вакцинації було проведено 884 547 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Так, після імунізації препаратом "Covishield" було зафіксовано 1032 легких побічних ефектів та 56 серйозних випадків. Кількість повідомлень про побічні ефекти від вказаної вакцини складає майже чверть від загальної кількості всіх повідомлень. Щеплень цим препаратом було проведено найбільше - 481 864.

Ще в 7 осіб були зафіксовані побічні ефекти після вакцинації препаратом "CoronaVac", із них у 4 - серйозні випадки. Таку ж кількість НППІ нарахували після введення вакцини "Comirnaty" виробництва компанії Pfizer. Вакцину CoronaVac ввели 72 269 особам, "Comirnaty" - 53 311.

Після вакцинації препаратом "AstraZenecа" нарахували 168 осіб із легкими побічними ефектами та ще 9 серйозних випадків несприятливих подій після імунізації. Препаратом AstraZeneca вакцинували 275 177 громадян.

Проте у МОЗ не повідомили про кількість зареєстрованих летальних випадків серед осіб, які померли впродовж 30 днів після введення препарату. Крім того, кожен серйозний випадок розслідується відповідно до затвердженого Порядку.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пригрозили відповідальністю за позачергову вакцинацію від коронавірусу.