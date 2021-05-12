15:19  12 травня
Уряд створив Бюро економічної безпеки: які основні завдання відомства
16:06  12 травня
Данілов назвав ознаку, за якою будуть зараховувати до списку олігархів
15:44  12 травня
Чиновницю "Приватбанку” оголосили в розшук за розтрату 8,2 млрд грн
UA | RU
UA | RU
12 травня 2021, 15:42 6

У МОЗ повідомили, скільки зафіксували побічних реакцій від COVID-вакцинації

12 травня 2021, 15:42 6
Читайте также на русском языке
Загалом від початку вакцинації було проведено 884 547 щеплень
Загалом від початку вакцинації було проведено 884 547 щеплень
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 11 травня побічні реакції на вакцинування від коронавірусу в Україні зафіксували у 1279 щеплених, що складає менше ніж 1% від загальної кількості щеплень.

Як передає RegioNews, про це повідомили "Українській правді" у МОЗ.

Несприятливі події після імунізації, включно із побічними ефектами, зафіксували у 0,14% від загальної кількості щеплень. З них 1207 випадків є несерйозними, ще 72 - серйозними. Загалом від початку вакцинації було проведено 884 547 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Так, після імунізації препаратом "Covishield" було зафіксовано 1032 легких побічних ефектів та 56 серйозних випадків. Кількість повідомлень про побічні ефекти від вказаної вакцини складає майже чверть від загальної кількості всіх повідомлень. Щеплень цим препаратом було проведено найбільше - 481 864.

Ще в 7 осіб були зафіксовані побічні ефекти після вакцинації препаратом "CoronaVac", із них у 4 - серйозні випадки. Таку ж кількість НППІ нарахували після введення вакцини "Comirnaty" виробництва компанії Pfizer. Вакцину CoronaVac ввели 72 269 особам, "Comirnaty" - 53 311.

Після вакцинації препаратом "AstraZenecа" нарахували 168 осіб із легкими побічними ефектами та ще 9 серйозних випадків несприятливих подій після імунізації. Препаратом AstraZeneca вакцинували 275 177 громадян.

Проте у МОЗ не повідомили про кількість зареєстрованих летальних випадків серед осіб, які померли впродовж 30 днів після введення препарату. Крім того, кожен серйозний випадок розслідується відповідно до затвердженого Порядку.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пригрозили відповідальністю за позачергову вакцинацію від коронавірусу.

українці МОЗ медики вакцинація щеплення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua