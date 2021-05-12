Медсестри у своє професійне свято передали міністру Степанову список проблемних питань
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зустрівся із медсестрами, які прийшли під будівлю міністерства, й отримав від них перелік проблемних для професії питань.
Як передає Укрінформ, про це Степанов повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Медсестри, які прийшли під будівлю Міністерства охорони здоров'я, нарікали на низьку оплату праці, мали питання щодо виплати надбавок за роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією, розслідування випадків інфікування. Список проблемних питань учасниці зустрічі передали міністру.
Поговорили в довірливій і навіть дружній атмосфері. Цілком на боці наших медиків і розділяю їх переживання. Заробітні плати в медичній сфері потрібно підіймати до прийнятного і конкурентного рівня, - написав Степанов.
Він наголосив, що зарплата лікаря повинна становити щонайменше 23 тис. гривень, середнього медичного персоналу – 17 тис. гривень, а молодшого – 12 тис. гривень.
Під час зустрічі медсестри висловили готовність співпрацювати з МОЗ при вирішенні проблемних питань.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року прем'єр обіцяв, що зарплати вчителів і медиків наступного року зростуть на чверть. Глава Уряду обіцяв, що витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними.