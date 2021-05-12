Медсестри у своє професійне свято передали міністру Степанову список проблемних питань

Медпрацівниці прийшли під будівлю МОЗ

Медпрацівниці прийшли під будівлю МОЗ

Фото Укрінформ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зустрівся із медсестрами, які прийшли під будівлю міністерства, й отримав від них перелік проблемних для професії питань.

Як передає Укрінформ, про це Степанов повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Медсестри, які прийшли під будівлю Міністерства охорони здоров'я, нарікали на низьку оплату праці, мали питання щодо виплати надбавок за роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією, розслідування випадків інфікування. Список проблемних питань учасниці зустрічі передали міністру.

Поговорили в довірливій і навіть дружній атмосфері. Цілком на боці наших медиків і розділяю їх переживання. Заробітні плати в медичній сфері потрібно підіймати до прийнятного і конкурентного рівня, - написав Степанов.

Він наголосив, що зарплата лікаря повинна становити щонайменше 23 тис. гривень, середнього медичного персоналу – 17 тис. гривень, а молодшого – 12 тис. гривень.

Під час зустрічі медсестри висловили готовність співпрацювати з МОЗ при вирішенні проблемних питань.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року прем'єр обіцяв, що зарплати вчителів і медиків наступного року зростуть на чверть. Глава Уряду обіцяв, що витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними.

У квітні стало відомо, що на Буковині медиків змушували страхуватися за рахунок власних зарплат. Їм пропонували підписати відповідні заяви.