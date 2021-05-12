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12 травня 2021, 18:36 650

Медсестри у своє професійне свято передали міністру Степанову список проблемних питань

12 травня 2021, 18:36 650
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Медпрацівниці прийшли під будівлю МОЗ
Медпрацівниці прийшли під будівлю МОЗ
Фото Укрінформ
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зустрівся із медсестрами, які прийшли під будівлю міністерства, й отримав від них перелік проблемних для професії питань.

Як передає Укрінформ, про це Степанов повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Медсестри, які прийшли під будівлю Міністерства охорони здоров'я, нарікали на низьку оплату праці, мали питання щодо виплати надбавок за роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією, розслідування випадків інфікування. Список проблемних питань учасниці зустрічі передали міністру.

Поговорили в довірливій і навіть дружній атмосфері. Цілком на боці наших медиків і розділяю їх переживання. Заробітні плати в медичній сфері потрібно підіймати до прийнятного і конкурентного рівня, - написав Степанов.

Він наголосив, що зарплата лікаря повинна становити щонайменше 23 тис. гривень, середнього медичного персоналу – 17 тис. гривень, а молодшого – 12 тис. гривень.

Під час зустрічі медсестри висловили готовність співпрацювати з МОЗ при вирішенні проблемних питань.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року прем'єр обіцяв, що зарплати вчителів і медиків наступного року зростуть на чверть. Глава Уряду обіцяв, що витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними.

У квітні стало відомо, що на Буковині медиків змушували страхуватися за рахунок власних зарплат. Їм пропонували підписати відповідні заяви.

зарплати міністр МОЗ медики Максим Степанов

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