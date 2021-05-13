Медикам выплатили более 18 млн гривен больничных из-за COVID-19 с начала года

"Ковидные больничные" получили 2,8 тыс. медиков

"Ковидные больничные" получили 2,8 тыс. медиков

Фото из открытых источников

Медицинским работникам, заболевшим COVID-19, с января по апрель Фонд соцстрахования выплатил больничных на 18,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстраха, передает RegioNews.

Указано, что в январе-апреле Фонд соцстрахования принял на финансирование больничные листки, выданные в случае временной нетрудоспособности, которая наступила в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, на сумму 60,1 млн гривен. Пособия начислены для 5,5 тысячи застрахованных лиц.

Пособие по временной нетрудоспособности из-за острого профессионального заболевания COVID-19 предназначено для 2,8 тыс. медиков на 18,3 млн гривен, - информируют в фонде.

Отмечается, что размер пособия составляет 100% среднего дохода и финансируется Фондом соцстрахования, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые пять дней оплачивает работодатель). Размер пособия для пострадавших не зависит от продолжительности страхового стажа.

Раньше стало известно, когда в Украине начнут тестировать электронные больничные. Сначала они будут действовать параллельно с бумажным документом.

В апреле сообщалось, что на Буковине медиков заставляли страховаться за счет собственных зарплат. Им предлагали подписать соответствующие заявления.