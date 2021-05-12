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12 травня 2021, 14:11 192

В Одеській лікарні викрили корупційну схему: посадовці брали гроші за "безкоштовні" операції

12 травня 2021, 14:11 192
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Організатора "схеми" затримали у приміщенні медзакладу під час отримання $11 тисяч від пацієнта
Організатора "схеми" затримали у приміщенні медзакладу під час отримання $11 тисяч від пацієнта
Фото: СБУ
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СБУ заявляє, що викрила корупційну схему до якої причетні посадовці Одеської обласної лікарні. За інформацією правоохоронців, вартість "послуг" учасників корупційної схеми становила до 500 тисяч гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними досудового слідства, протиправну діяльність організував завідуючий відділення медустанови.

Організатор схеми залучив лікарів до вимагання грошей з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за законодавством України придбання протезів, клапанів шунтів здійснюється за бюджетні кошти.

Встановлено, що посадовець отримував неправомірну вигоду готівкою та особисто розподіляв її серед лікарів, задіяних у "схемі". Розмір неправомірної вигоди залежав від складності та стану хворих і становив від 86 до 400 тис. грн.

Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні медзакладу під час отримання $11 тисяч від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті. У ході обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти, отримані від хворих", - повідомили оперативники.

У межах відкритого кримінального провадження затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Київському центрі нефрології вперше провели посмертну трансплантацію нирки. Новий орган отримав 40-річний киянин, нирки якого повністю перестали функціонувати у 2016 році.

медики корупція Операція Одеська область пацієнти лікарня

 
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