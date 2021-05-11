Стало відомо, коли в Україні почнуть тестувати електронні лікарняні
Спочатку вони будуть діяти паралельно з паперовим документом
Спочатку вони будуть діяти паралельно з паперовим документом
В Україні з 1 червня розпочнеться процес запровадження електронних лікарняних у пілотному форматі.
Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі президента, передає RegioNews.
Відомо, що тестування електронних лікарняних будуть проводити у 200 лікарнях по всій території України.
На нараді також йшлося про те, що у повному обсязі це нововведення запрацює вже з 1 вересня 2021 року.
Е-лікарняний зможуть отримати пацієнти, які внесені в електронну систему охорони здоров'я.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до запровадження електронних лікарняних залишився один нормативний документ.
Записаних на вакцинацію через "Дію" будуть щеплювати поза чергоюВсі новини »
11 травня 2021, 14:52В Україні оновили зони карантину: "червоних" регіонів немає
11 травня 2021, 12:59У МОЗ попередили про четверту хвилю COVID-19 в Україні
11 травня 2021, 11:00
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію