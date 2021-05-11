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11 травня 2021, 16:34 6

Стало відомо, коли в Україні почнуть тестувати електронні лікарняні

11 травня 2021, 16:34 6
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Спочатку вони будуть діяти паралельно з паперовим документом
Спочатку вони будуть діяти паралельно з паперовим документом
Фото: із відкритих джерел
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В Україні з 1 червня розпочнеться процес запровадження електронних лікарняних у пілотному форматі.

Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі президента, передає RegioNews.

Відомо, що тестування електронних лікарняних будуть проводити у 200 лікарнях по всій території України.

На нараді також йшлося про те, що у повному обсязі це нововведення запрацює вже з 1 вересня 2021 року.

Е-лікарняний зможуть отримати пацієнти, які внесені в електронну систему охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до запровадження електронних лікарняних залишився один нормативний документ.

діджиталізація МОЗ лікарняний новини пацієнти

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