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16 квітня 2021, 15:20 137

На Буковині медиків змушували страхуватися за рахунок власних зарплат, - лікарка

16 квітня 2021, 15:20 137
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Їм пропонували підписати відповідні заяви
Їм пропонували підписати відповідні заяви
Фото з відкритих джерел
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Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обллікарні заявила, що після офіційного розпорядження МОЗу страхувати медиків, на місцях лікарів змушували підписувати заяви на дозвіл вираховувати ціну страховки із зарплатні.

Про це сказала чернівецька лікарка Ольга Кобевко у програмі "Прямим текстом з Юрієм Луценком”, передає RegioNews.

З Києва прийшла вказівка, що нібито кожного медика, який працює в "червоній зоні", повинні були застрахувати. Але на місцях наші керівники закладів зробили таку заяву роздруковану, де кожний мав підписатися і там було написано: я, така-то, - наприклад, я, лікар Кобевко Ольга Петрівна, - дозволяю добровільно з моєї заробітної платні вирахувати ціну страховки… - сказала лікарка в ефірі.

Вона додала, що відмовилася, але дехто підписав, бо "були навіть погрози про звільнення тим, хто не буде страхуватися цією страховкою".

До речі, я передала ці матеріали особисто пану Степанову і Ляшку, але реакції нема, - сказала Ольга Кобевко.

Як повідомлялося, за перший місяць 2021 року медики отримали майже 300 тисяч гривень COVID-виплат. Щомісячні страхові виплати отримують 16 медиків, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%.

Раніше повідомлялося, що держава пожиттєво виплачуватиме кошти шістьом медикам, які перехворіли на COVID-19. Розмір щомісячної виплати для кожного медика визначено індивідуально залежно від ступеня непрацездатності й середнього доходу.

COVID-19 страхування медики зарплати Буковина Лікар

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