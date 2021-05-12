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12 травня 2021, 08:39 20

Ховатись не буде: Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома

12 травня 2021, 08:39 20
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Події, які відбуваються навколо нардепа, він називає "політичною розправою"
Події, які відбуваються навколо нардепа, він називає "політичною розправою"
Фото: УНІАН
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Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук прокоментував обшуки у своєму будинку та повідомлення йому про держзраду. За його словами, він перебуває в Україні, ховатись від слідства він не буде та планує "домагатися справедливості для себе".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву Медведчука.

Я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і далі буду брати участь в законних слідчих діях і домагатися справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України", - повідомив він.

У той же час, обшуки в нього вдома та в офісі, спробу вручити йому підозру у державній зраді він назвав "політичною розправою". На думку нардепа, правоохоронці порушують українське законодавство, а під час обшуків в нього нічого незаконного не знайшли.

Однак, Медведчук ніяким чином не прокоментував ті факти, які представили в СБУ та Офісі генпрокурора. Йдеться про домовленості із заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака про перереєстрацію підприємства в захопленому Криму і видобуток корисних копалин, а також про передачу Росії інформацію про прихований підрозділ ЗСУ.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Також повідомлялось, що Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

обшуки ОПЗЖ держзрада Віктор Медведчук депутати

 
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