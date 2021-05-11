Аваков пояснив, для чого запроваджують автоматичну фото- і відеофіксацію порушень ПДР

На його переконання, це допомагає зберегти людські життя і виховати у водіїв самодисципліну

На його переконання, це допомагає зберегти людські життя і виховати у водіїв самодисципліну

Фото з відкритих джерел

Автоматична фото- і відеофіксація порушень ПДР наразі запроваджена у Києві та ще трьох областях — Київській, Львівській, Миколаївській.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни", повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Щодо проєкту з розвитку автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, то ми вже запровадили цей проєкт у Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях, — поінформував очільник МВС.

За його словами, головна мета цього проєкту — не кількість виписаних штрафів, а збереження людського життя та здоров'я, а також — виховання у водіїв самодисципліни.

Адже, за статистикою, 40 відсотків ДТП відбуваються через перевищення швидкісного режиму. Ефект запровадження цієї системи очевидний: за півроку на 48 ділянках автошляхів Києва, Київської і Львівської областей, де встановлені ці камери, кількість ДТП з постраждалими знизилася втричі. Вже цього року кількість ДТП із загиблими та травмованими зменшилася на 12 відсотків, кількість загиблих — на 17 відсотків, травмованих — майже на 15 відсотків, — зазначив міністр.

Як уточнив Аваков, серед планів на цей рік щодо цього проєкту - встановлення ще більше ніж 200 таких комплексів.

Як повідомлялося, МВС може скасувати розсилку водіям "листів щастя". У таких листах надсилають постанови про штрафи за порушення правил водіння.

Нагадаємо, у червні минулого року повідомлялося, що на дорогах України встановлять додаткові камери фіксації швидкості. Про їх наявність водіїв будуть попереджати спеціальними знаками.

Уже у вересні стало відомо щодо відеофіксації порушень ПДР, що за перевищення швидкості виписано понад 800 тисяч постанов, а водії сплатили понад 645 тисяч гривень за порушення швидкості на дорогах.