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11 травня 2021, 13:12 15

МВС може скасувати розсилку водіям "листів щастя" - Аваков

11 травня 2021, 13:12 15
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У таких листах надсилають постанови про штрафи за порушення правил водіння
У таких листах надсилають постанови про штрафи за порушення правил водіння
Фото: із відкритих джерел
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Найближчим часом більшість водіїв перестануть отримувати повідомлення про порушення правил дорожнього руху (так звані “листи щастя”).

Про це під час форуму "Україна 30" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, повідомленні не будуть отримувати водії, які відразу сплатили штраф.

До 90% сплати штрафів відбувається до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимося від розсилки цих "листів щастя", що дозволить заощадити приблизно 6 млн гривень державних коштів на місяць", - розповів Аваков.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила закон про збільшення штрафів для водіїв та пішоходів.

МВС Арсен Аваков ПДР порушення штраф

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