Аваков объяснил, для чего вводят автоматическую фото - и видеофиксацию нарушений ПДД

По его убеждению, это помогает сохранить человеческие жизни и воспитать у водителей самодисциплину

По его убеждению, это помогает сохранить человеческие жизни и воспитать у водителей самодисциплину

Фото из открытых источников

Автоматическая фото-и видеофиксация нарушений ПДД сейчас введена в Киеве и еще трех областях — Киевской, Львовской, Николаевской.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны", сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Что касается проекта по развитию автоматической фото-и видеофиксации нарушений ПДД, то мы уже ввели этот проект в Киеве, Киевской, Львовской и Николаевской областях, — проинформировал глава МВД.

По его словам, главная цель этого проекта — не количество выписанных штрафов, а сохранение человеческой жизни и здоровья, а также воспитание у водителей самодисциплины.

Ведь, по статистике, 40 процентов ДТП происходят из-за превышения скоростного режима. Эффект внедрения этой системы очевиден: за полгода на 48 участках автодорог Киева, Киевской и Львовской областей, где установлены эти камеры, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое. Уже в этом году количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилось на 12 процентов, количество погибших — на 17 процентов, травмированных — почти на 15 процентов, — отметил министр.

Как уточнил Аваков, среди планов на этот год по этому проекту - установка еще более 200 таких комплексов.

Как сообщалось, МВД может отменить рассылку водителям "писем счастья". В таких письмах присылают постановления о штрафах за нарушение правил вождения.

Напомним, в июне прошлого года сообщалось, что на дорогах Украины установят дополнительные камеры фиксации скорости. Об их наличии водителей будут предупреждать специальными знаками.

Уже в сентябре стало известно о видеофиксации нарушений ПДД, что за превышение скорости выписано более 800 тысяч постановлений, а водители оплатили более 645 тысяч гривен за нарушение скорости на дорогах.