Відеофіксація порушень ПДР: за перевищення швидкості виписано понад 800 тисяч постанов
За три місяці роботи системи автоматичної фіксації перевищення швидкості правоохоронці винесли 833 тис. 949 постанов за перевищення швидкості, з них вже сплатили понад 645 тис. грн штрафів.
Про це стало відомо під час пресконференції МВС, передає RegioNews.
Відсоток добровільної сплати штрафів за системою автоматичної фіксації становить 77%. Можна говорити про те, що є високий рівень відповідальності тих водіїв, які порушують. Також є пільговий період", - йдеться в повідомленні.
Так, якщо оплатити штраф протягом 10 банківських днів, то можна платити лише половину.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що є і водії, які не сплачують штрафи. У таких випадках правоохоронці будуть примусово стягувати штрафи.
Ми будемо виносити виконавче провадження за рішенням суду, і вже тоді ми будемо арештовувати ваші машини, ми будемо примусово вимагати від вас виконувати закон", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що більш 174 тисяч людей загинули у дорожньо-транспортних пригодах за 29 років незалежності України.