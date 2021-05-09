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09 травня 2021, 14:00 405

На Житомирщині легковик влетів у дерево, двоє загиблих

09 травня 2021, 14:00 405
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Попередньо водій не впорався з керуванням і не обрав безпечної швидкості руху
Попередньо водій не впорався з керуванням і не обрав безпечної швидкості руху
Фото: ГУ Нацполіції Житомирської області
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Увечері 8 травня у селі Антопіль Житомирської області легковик ВАЗ зіткнувся з деревом. Загинули водій та неповнолітній пасажир автомобіля.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Житомирської області, пише RegioNews.

Попередньо, близько 21 години вечора на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля ВАЗ 2101, 48-річний житель Червоненської селищної громади, вочевидь, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і в’їхав у дерево.

Водій отримав травми, від яких загинув на місці пригоди. Серйозні тілесні ушкодження діагностували і в його 15-річного пасажира. Попри зусилля медиків, хлопець помер.

Правоохоронці з’ясовують причини та усі обставини автопригоди.

Нагадаємо, 7 травня у ДТП на Харківщині постраждали двоє дорослих і семирічна дитина.

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