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10 травня 2021, 10:44 1328

Смертельне ДТП на Рівненщині: загинула сім'я з малолітньою дитиною

10 травня 2021, 10:44 1328
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Водій мікроавтобуса знаходиться у лікарні з численними травмами 
Водій мікроавтобуса знаходиться у лікарні з численними травмами 
Фото: Нацполіція
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У Рівненській області в результаті ДТП на трасі "Київ-Чоп" загинула ціла сім'я – чоловік, дружина і півторамісячна дитина.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Рівненської області.

Згідно з даними поліції, водій автомобіля "Аudi А4" - 34-річний рівнянин, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter" під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області.

Від отриманих у ДТП травм на місці події загинув водій легковика, а також його півторамісячний син. Дружина водія померла у лікарні.

У неї медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, політравму, мозкову кому, перелом стегна та перелом передпліччя. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя жінці не вдалося: через кілька годин вона померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Водія мікроавтобуса із понівеченого авто діставали рятувальники. Лікарі виявили у нього політравму, закриту черепно-мозкову травму, множинні переломи. Чоловіка госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, увечері 8 травня у селі Антопіль Житомирської області легковик ВАЗ зіткнувся з деревом. Загинули водій та неповнолітній пасажир автомобіля.

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