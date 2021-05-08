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08 травня 2021, 17:45 144

В ДТП на Харківщині постраждали двоє дорослих і семирічна дитина

08 травня 2021, 17:45 144
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Наразі слідчі встановлюють обставини зіткнення автомобілів
Наразі слідчі встановлюють обставини зіткнення автомобілів
Фото: Нацполіція
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У селищі Печеніги Харківської області сталася аварія, в результаті якої до лікарень потрапили двоє водіїв та семирічний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що 7 травня близько 14:40 по вулиці Харківській зіткнулися автомобілі "Mitsubishi Pajero Sport” та "Deawoo Lanos”.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чугуївського районного управління поліції. Рятувальники деблокували 42-річного водія "Deawoo Lanos”, якого затиснуло в автомобілі”, - йдеться в повідомленні.

Водія та семирічного пасажира госпіталізували до лікарні Харкова. Крім того, 26-річного водія "Mitsubishi” доставили до Чугуївської районної лікарні з тілесними ушкодження.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Всі обставини ДТП встановлюються”, - розповіли в Нацполіції.

Нагадаємо, під Києвом водій збив поліцейського та влаштував три ДТП, йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років.

Харківська область ДТП аварія Нацполіція лікарня

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