08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
18:47  06 травня
ЦВК шукає оптимальне рішення для встановлення результатів виборів на 87 окрузі
18:59  06 травня
В зоні ООС за добу 6 обстрілів, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
06 травня 2021, 20:25 10

Зеленський підписав закон про право чоловіків іти в декретну відпустку

06 травня 2021, 20:25 10
Читайте также на русском языке
Документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіка і жінки у питанні поєднання роботи із сімейними обов'язками
Документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіка і жінки у питанні поєднання роботи із сімейними обов'язками
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1401-ІХ, який забезпечує рівні права матері й батька в отриманні відпустки для догляду за дитиною.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Закон покликаний забезпечити рівні можливості чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку по догляду за дитиною. Раніше таку можливість мали тільки матері. Таким чином закріпився дискримінаційний підхід, згідно з яким право батька або інших родичів на відпустку по догляду за дитиною було похідним від права матері, тобто тільки мати могла делегувати право на декрет іншим", - йдеться в повідомленні.

Закон, який підписав Зеленський, запроваджує новий вид відпустки - одноразову при народженні дитини тривалістю до 14 днів, яка оплачується роботодавцем.

Ця відпустка надається одному з родичів дитини, зокрема, батькові, навіть якщо він не одружений на його матері, але проживає спільно з нею, бабусі чи дідусеві, чи іншим повнолітнім родичам дитини.

Документ також встановлює право працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

Цей закон дозволить створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні", - зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон, який звільняє випускників від проходження ДПА.

Володимир Зеленський Офіс президента закон законопроєкт відпустка

Влада вирішила знову відновити роботу форуму "Україна 30”
06 травня 2021, 16:45
До будівлі офісу президента намагаються прорватися протестувальники
06 травня 2021, 12:27
Зеленський та Порошенко у лідерах: соціологи опублікували новий президентський рейтинг
06 травня 2021, 11:09
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua