Зеленський підписав закон про право чоловіків іти в декретну відпустку

Документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіка і жінки у питанні поєднання роботи із сімейними обов'язками

Документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіка і жінки у питанні поєднання роботи із сімейними обов'язками

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1401-ІХ, який забезпечує рівні права матері й батька в отриманні відпустки для догляду за дитиною.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Закон покликаний забезпечити рівні можливості чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку по догляду за дитиною. Раніше таку можливість мали тільки матері. Таким чином закріпився дискримінаційний підхід, згідно з яким право батька або інших родичів на відпустку по догляду за дитиною було похідним від права матері, тобто тільки мати могла делегувати право на декрет іншим", - йдеться в повідомленні.

Закон, який підписав Зеленський, запроваджує новий вид відпустки - одноразову при народженні дитини тривалістю до 14 днів, яка оплачується роботодавцем.

Ця відпустка надається одному з родичів дитини, зокрема, батькові, навіть якщо він не одружений на його матері, але проживає спільно з нею, бабусі чи дідусеві, чи іншим повнолітнім родичам дитини.

Документ також встановлює право працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

Цей закон дозволить створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні", - зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон, який звільняє випускників від проходження ДПА.