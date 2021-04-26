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26 квітня 2021, 17:56 6

Зеленський підписав закон, який звільняє випускників від проходження ДПА

26 квітня 2021, 17:56 6
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Вони мають можливість пройти її за власним бажанням у форматі ЗНО
Вони мають можливість пройти її за власним бажанням у форматі ЗНО
Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє цього року випускників закладів середньої освіти від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.

Через пандемію коронавірусної хвороби з березня 2020 року в Україні навчання в закладах загальної середньої освіти здійснюється переважно в дистанційному форматі. Цей закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні", - йдеться у повідомленні.

Згідно із текстом документу, учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

При цьому учні мають право за власним бажанням пройти ДПА, серед іншого у формі зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначили у Зеленського.

Там запевняють, що всі етапи ЗНО цього року відбудуться в заплановані терміни і незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

Нагадаємо, минулого року також Верховна Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням. Проект закону вніс у Раду президент Зеленський 17 червня.

Цьогоріч Міносвіти звільнило учнів 4 та 9 класів від державної підсумкової атестації.

ДПА Володимир Зеленський ученики пандемія навчання освіта

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