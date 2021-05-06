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06 травня 2021, 16:45 36

Влада вирішила знову відновити роботу форуму "Україна 30”

06 травня 2021, 16:45 36
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Вже була анонсована тема наступного зібрання
Вже була анонсована тема наступного зібрання
Фото: із відкритих джерел
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У вівторок, 11 травня в Україні відновить роботу всеукраїнський форум "Україна 30", спікери будуть обговорювати тему безпеки держави.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба форуму, передає RegioNews.

Повертаємось після травневих! Жорсткий локдаун у Києві закінчився, громадський транспорт запрацював, тож гості та спікери Форуму "Україна 30" більше не матимуть жодних перешкод! Форум розпочнеться 11 травня з теми "Безпека країни", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що пізніше повідомлять імена спікерів, учасників та гостей форуму.

8 лютого Зеленський анонсував щотижневе проведення масштабних форумів в Україні. Він обіцяв, що протягом наступних місяців пройде 30 форумів за різними темами.

Читайте також: Будні популізму: як Зеленський награвся у щотижневі форуми і переключився на санкції РНБО.

Балачки учасників інфраструктурного форуму "Україна 30" RegioNews висміяв у Telegram-стікерах.

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