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06 травня 2021, 12:27 26

До будівлі офісу президента намагаються прорватися протестувальники

06 травня 2021, 12:27 26
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Поліція блокує прохід до ОП
Поліція блокує прохід до ОП
Фото - скріншот з відео протестів
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Через візит держсекретаря США в центрі столиці обмежили пересування, а протестуючі ФОПи і вкладники банку» Аркада " мітингують і хочуть потрапити до будівлі офісу президента.

Про це повідомляють Telegram-канали, передає RegioNews.

Telegram-канал Політика Країни повідомляє, що поліція блокує прохід до офісу президента, де проходить зустріч Державного секретаря США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським. До будівлі ВП намагаються прорватися протестуючі ФОПи і вкладники банку "Аркада". Протестувальників заблокували на вулиці Лютеранська. Зараз ФОПи хочуть йти в обхід на Майдан Незалежності. Поліція пропускає тільки журналістів при наявності посвідчення.

Раньше PavlovskyNews констатував, що через візит держсекретаря США Ентоні Блінкена кияни зіткнулися з проблемою обмеженого пересування в центрі столиці. Зокрема, правоохоронці не пускали людей під МЗС – підходи до міністерства були закриті з усіх боків.

Як повідомлялося, шахтарі Донбасу попереджають про протести. Заборгованість із зарплати в ДП "Шахтоуправління" Південнодонбаське № 1 "становить 66, 318 млн грн, ДП" Шахта ім. М. с. Сургая " - ще 76,353 млн грн.

протести ФОП банки Офіс президента митинг

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