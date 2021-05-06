Зеленский подписал закон о праве мужчин идти в декретный отпуск

Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями

Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1401-ІХ, который обеспечивает равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Закон призван обеспечить равные возможности мужчин и женщин в праве на декретный отпуск по уходу за ребенком. Ранее такую ​​возможность имели только матери. Таким образом, закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим", - говорится в сообщении.

Закон, который подписал Зеленский, вводит новый вид отпуска - единовременный при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается работодателем.

Этот отпуск предоставляется одному из родственников ребенка, в частности, отцу, даже если он не женат на его матери, но проживает совместно с ним, бабушке или дедушке или другим совершеннолетним родственникам ребенка.

Документ также устанавливает право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине", - отметили в Офисе президента.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от прохождения ГИА.