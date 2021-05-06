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06 травня 2021, 11:09 1062

Зеленський та Порошенко у лідерах: соціологи опублікували новий президентський рейтинг

06 травня 2021, 11:09 1062
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Наздоганяють лідерів електоральних симпатій Юрій Бойко та Юлія Тимошенко
Наздоганяють лідерів електоральних симпатій Юрій Бойко та Юлія Тимошенко
Фото: з відкритих джерел
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У випадку проведення президентських виборів наприкінці квітня, найбільшу кількість голосів виборців отримав би шостий президент України Володимир Зеленський.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Так, Зеленський отримав би 19,8% голосів усіх опитаних або 28,3% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

За Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 12,5% і 18,1% опитаних, за Юрія Бойка - відповідно 10,8% і 14,5%, за Юлію Тимошенко - відповідно 8,3% і 10,5%.

Серед інших претендентів на президентський пост: Ігор Смешко - за нього б проголосували відповідно 4,4% і 6,2%, за Володимира Гройсмана - відповідно 2,3% і 3,3%, за Олега Ляшка - відповідно 1,9% і 2,6%, за Дмитра Разумкова - відповідно 1,9% і 2,4%, за Анатолія Гриценка - відповідно 1,6% і 2,2%, за Руслана Кошулинського - відповідно 1,4% і 1,9%, за Віталія Кличка - відповідно 1,1% і 0,9%, за Олександра Вілкула - відповідно 0,8% і 1,1%.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 32% голосів усіх опитаних або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко - відповідно 20% і 39,5%.

Дослідження проводилось з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2021 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше повідомлялось, що рейтинг політиків, за яких готові проголосувати українські громадяни на президентських виборах, очолюють президент України Володимир Зеленський і співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

Володимир Зеленський рейтинг Петро Порошенко президент соціологія

 
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