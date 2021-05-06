Зеленський та Порошенко у лідерах: соціологи опублікували новий президентський рейтинг

Наздоганяють лідерів електоральних симпатій Юрій Бойко та Юлія Тимошенко

Наздоганяють лідерів електоральних симпатій Юрій Бойко та Юлія Тимошенко

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Так, Зеленський отримав би 19,8% голосів усіх опитаних або 28,3% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

За Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 12,5% і 18,1% опитаних, за Юрія Бойка - відповідно 10,8% і 14,5%, за Юлію Тимошенко - відповідно 8,3% і 10,5%.

Серед інших претендентів на президентський пост: Ігор Смешко - за нього б проголосували відповідно 4,4% і 6,2%, за Володимира Гройсмана - відповідно 2,3% і 3,3%, за Олега Ляшка - відповідно 1,9% і 2,6%, за Дмитра Разумкова - відповідно 1,9% і 2,4%, за Анатолія Гриценка - відповідно 1,6% і 2,2%, за Руслана Кошулинського - відповідно 1,4% і 1,9%, за Віталія Кличка - відповідно 1,1% і 0,9%, за Олександра Вілкула - відповідно 0,8% і 1,1%.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 32% голосів усіх опитаних або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко - відповідно 20% і 39,5%.

Дослідження проводилось з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2021 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше повідомлялось, що рейтинг політиків, за яких готові проголосувати українські громадяни на президентських виборах, очолюють президент України Володимир Зеленський і співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.