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30 квітня 2021, 20:56 6

В Одесі 2 травня посилено чергуватимуть 2,5 тисячі правоохоронців

30 квітня 2021, 20:56 6
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Вони "готові оперативно реагувати на будь-яку ситуацію в державі"
Вони "готові оперативно реагувати на будь-яку ситуацію в державі"
Фото з відкритих джерел
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В Одесі 2 травня посилять чергування правоохоронців, до забезпечення безпеки будуть залучені 2,5 тисячі співробітників МВС.

Про це повідомляє прес-служба МВС, передає RegioNews.

У міністерстві наголошують, що "готові до будь-яких викликів, що можуть виникнути під час масових заходів".

Водночас, жителів міста закликають дотримуватися вимог чинного законодавства та карантинних обмежень і заборон.

Особлива увага має бути зосереджена на координації взаємодії між усіма підрозділами та організації спільної роботи оперативного штабу і груп комунікацій, - зазначив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

Сергій #Яровий: Усі підрозділи #МВС готові до забезпечення безпеки 2 травня в Одесі Про це заявив перший заступник...

Posted by МВС України on Friday, April 30, 2021

Як повідомлялося, в Одесі посилять заходи безпеки у зв'язку із річницею подій 2 травня. Правоохоронці закликали учасників масових заходів не допустити провокацій.

Також, правоохоронці переходять на посилений режим: для забезпечення порядку на свята залучать авіацію.

Раніше співробітники СБУ попередили провокації, які представники проросійського руху планували організувати в Одесі у роковини трагічних подій 2014 року.

МВС правоохоронці поліція Одеса безпека

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