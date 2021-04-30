В Одесі 2 травня посилено чергуватимуть 2,5 тисячі правоохоронців
В Одесі 2 травня посилять чергування правоохоронців, до забезпечення безпеки будуть залучені 2,5 тисячі співробітників МВС.
Про це повідомляє прес-служба МВС, передає RegioNews.
У міністерстві наголошують, що "готові до будь-яких викликів, що можуть виникнути під час масових заходів".
Водночас, жителів міста закликають дотримуватися вимог чинного законодавства та карантинних обмежень і заборон.
Особлива увага має бути зосереджена на координації взаємодії між усіма підрозділами та організації спільної роботи оперативного штабу і груп комунікацій, - зазначив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.
Сергій #Яровий: Усі підрозділи #МВС готові до забезпечення безпеки 2 травня в Одесі Про це заявив перший заступник...Posted by МВС України on Friday, April 30, 2021
Як повідомлялося, в Одесі посилять заходи безпеки у зв'язку із річницею подій 2 травня. Правоохоронці закликали учасників масових заходів не допустити провокацій.
Також, правоохоронці переходять на посилений режим: для забезпечення порядку на свята залучать авіацію.
Раніше співробітники СБУ попередили провокації, які представники проросійського руху планували організувати в Одесі у роковини трагічних подій 2014 року.