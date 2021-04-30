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30 апреля 2021, 20:56 4

В Одессе 2 мая усиленно будут дежурить 2,5 тысячи правоохранителей

30 апреля 2021, 20:56 4
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Они "готовы оперативно реагировать на любую ситуацию в государстве"
Они "готовы оперативно реагировать на любую ситуацию в государстве"
Фото из открытых источников
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В Одессе 2 мая усилят дежурство правоохранителей, к обеспечению безопасности будут привлечены 2,5 тысячи сотрудников МВД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

В министерстве отмечают, что"готовы к любым вызовам, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий".

В то же время, жителей города призывают соблюдать требования действующего законодательства и карантинных ограничений и запретов.

Особое внимание должно быть сосредоточено на координации взаимодействия между всеми подразделениями и организации совместной работы оперативного штаба и групп коммуникаций, - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Сергій #Яровий: Усі підрозділи #МВС готові до забезпечення безпеки 2 травня в Одесі Про це заявив перший заступник...

Posted by МВС України on Friday, April 30, 2021

Как сообщалось, в Одессе усилят меры безопасности в связи с годовщиной событий 2 мая. Правоохранители призвали участников массовых мероприятий не допустить провокаций.

Также, правоохранители переходят на усиленный режим: для обеспечения порядка на праздники привлекут авиацию.

Ранее сотрудники СБУ предупредили провокации, которые представители пророссийского движения планировали организовать в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года.

МВД правоохранители полиция Одесса безопасность

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