В Одессе 2 мая усиленно будут дежурить 2,5 тысячи правоохранителей
В Одессе 2 мая усилят дежурство правоохранителей, к обеспечению безопасности будут привлечены 2,5 тысячи сотрудников МВД.
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.
В министерстве отмечают, что"готовы к любым вызовам, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий".
В то же время, жителей города призывают соблюдать требования действующего законодательства и карантинных ограничений и запретов.
Особое внимание должно быть сосредоточено на координации взаимодействия между всеми подразделениями и организации совместной работы оперативного штаба и групп коммуникаций, - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.
Сергій #Яровий: Усі підрозділи #МВС готові до забезпечення безпеки 2 травня в Одесі Про це заявив перший заступник...Posted by МВС України on Friday, April 30, 2021
Как сообщалось, в Одессе усилят меры безопасности в связи с годовщиной событий 2 мая. Правоохранители призвали участников массовых мероприятий не допустить провокаций.
Также, правоохранители переходят на усиленный режим: для обеспечения порядка на праздники привлекут авиацию.
Ранее сотрудники СБУ предупредили провокации, которые представители пророссийского движения планировали организовать в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года.