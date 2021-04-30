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30 квітня 2021, 10:12 1347

В Одесі поліція розслідує смерть 12-річної дівчинки від анорексії

30 квітня 2021, 10:12 1347
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Дівчинка намагалася схуднути та довела організм до критичного стану
Дівчинка намагалася схуднути та довела організм до критичного стану
Фото: з відкритих джерел
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В Одесі поліцейські розпочали розслідування за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною. В лікарні 29 квітня померла дівчинка, її туди напередодні госпіталізували з діагнозом "анорексія".

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

Попередньо встановлено: малолітня намагалася схуднути та довела організм до критичного стану.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють, як в повноцінній родині, що характеризується позитивно, могла статися така трагедія", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям через булінг.

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