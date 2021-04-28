Правоохоронці переходять на посилений режим: для забезпечення порядку на свята залучать авіацію

До правоохоронців також приєднаються підрозділи ДСНС та Держприкордонслужби

До правоохоронців також приєднаються підрозділи ДСНС та Держприкордонслужби

Фото: ДСНС

У Міністерстві внутрішніх справ України переводять підрозділи на посилений режим роботи на час травневих і великодніх свят. Зокрема, до забезпечення порядку залучать навіть авіацію.

Як передає RegioNews, про це заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

Починаючи з першого травня Україну чекають тривалі свята - Великдень, травневі свята і дні пам'яті жертв Другої світової війни. Тому, всі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення громадської безпеки і порядку на період травневих подій", - сказав Яровий.

Окрім того, до оперативних штабів МВС увійдуть представники Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС та Держприкордонслужби. Також на чергування заступлять авіаційні підрозділи системи МВС.

Від Служби порятунку, зокрема, будуть залучені близько 7 тисяч осіб особового складу та 2 тисяч одиниць рятувальної та спецтехніки, піротехнічні розрахунки та 8 повітряних суден.

Нагадаємо, у регіонах з "червоним" рівнем карантинних обмежень повністю заборонять масові святкування на Великдень.