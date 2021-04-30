У поліції розповіли, як проходить масштабна зачистка Одещини від криміналітету

Тільки в Одесі з минулої п'ятниці викрили більше 10-ти зловмисників

Тільки в Одесі з минулої п'ятниці викрили більше 10-ти зловмисників

Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці продовжують проводити масштабну зачистку регіону від представників криміналітету, відпрацювання триває вже тиждень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає RegioNews.

Тільки в Одесі з минулої п’ятниці викрито більше 10-ти осіб, які підозрюються у зв’язках з представниками злочинного світу, у тому числі зі "злодіями в законі”, - йдеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, у них вилучили десятки одиниць різної зброї, сотні набоїв різного калібру та наркотичні засоби. Також у сімох лідерів криміналітету Біляївки вилучили наркотичні речовини, ювелірні прикраси, мобільні термінали та інші докази злочинної діяльності.

У кількох жителів Вилкового та Арциза вилучили боєприпаси, зброю та наркотичні речовини.

Крім того, поліцейські затримали 30-річного вихідця із Закавказзя за підозрою у викраденні майна з автомобілів одеситів. Також викрито двох чоловіків з Одеси та Болградського району, які намагалися збувати підроблену національну валюту шляхом скупки транспортних засобів. Житель Шабо притягується до відповідальності за умисне вбивство свого знайомого, а мешканець Одеського району - за сексуальне насильство щодо малолітньої дівчинки”, - розповіли в Нацполіції.

Правоохоронці зазначають, що масштабні відпрацювання області тривають.

Нагадаємо, поліція проводить масштабні обшуки в Одесі: встановлюють причетних до криміналітету осіб.