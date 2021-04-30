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30 квітня 2021, 13:22 1030

Поминальні дні: у Києві біля кладовищ патрулюватиме поліція і "Муніципальна охорона"

30 квітня 2021, 13:22 1030
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Вже розроблено графік відвідування кладовищ
Вже розроблено графік відвідування кладовищ
Фото: з відкритих джерел
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Під час поминальних днів біля столичних кладовищ патрулюватимуть поліція та "Муніципальна охорона", а Департамент транспортної інфраструктури має забезпечити додаткові автобуси до кладовищ.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та "Муніципальної охорони", які контролюватимуть ситуацію і дотримання протиепідемічних правил. Місто виходить з локдауну. Але подальша ситуація залежить від кожного з нас. Головне - не спричинити нової хвилі хвороби", - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Департамент транспортної інфраструктури має забезпечити додаткові автобуси, щоб люди могли дістатися на кладовища в поминальні дні. Маршрути та графік руху будуть оприлюднені.

Мер також додав, що місто розробило графік відвідування кладовищ під час поминальних днів.

Раніше повідомлялось, що столичні школярі через жорсткий карантин не навчатимуться влітку, бо заняття проводились в онлайн-режимі.

карантин свято поліція патруль кладовище Віталій Кличко

 
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