В Одесі проросійські активісти готували провокації на 2 травня
Представники проросійського руху планували організувати в Одесі низку провокаційних акцій у роковини трагічних подій 2014 року. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.
"Встановлено, що одним з напрямків антидержавних проявів мало стати розповсюдження в Одесі друкованої агітаційної продукції сепаратистського характеру із закликами до створення так званої "республіки новоросія" і силового захоплення державної влади. За задумом організаторів, ці дії мали стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у активістів проросійського руху правоохоронці виявили значну кількість друкованої продукції, яка містить відверту антиукраїнську пропаганду сепаратистського характеру. Зокрема, вилучено листівки з поділом України на фейкову "республіку новоросія" і "бандерівську Україну", наліпки з написами "Одесса русский город" та "Одесса – Новороссия", символіку із пропагандою тоталітарного режиму, друковані видання, так звану газету "новоросія" та іншу заборонену законодавством продукцію.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. За їх результатами прийматимуться відповідні процесуальні рішення.
- 17:40 30 квітня У Харкові матір, яка вбила доньку і носила її голову у пакеті, взяли під варту
- 17:32 30 квітня Концепція змінилася: Саакашвілі знайшли нове місце
- 17:16 30 квітня У Кривому Розі почали розробляти електромобіль
- 17:13 30 квітня Притулки для тварин у Львові отримають корм за кожне відео з домашніми улюбленцями
- 16:49 30 квітня Ринки в Івано-Франківську відкрили, кладовища - ні
- 16:46 30 квітня У Миколаєві обрали першого заступника голови облради
- 14:40 30 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 15:48 24 квітня Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?