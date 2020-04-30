В Одесі проросійські активісти готували провокації на 2 травня

Акції планували провести активісти руху "Куликове поле"

Фото: СБУ

Акції планували провести активісти руху "Куликове поле"

Представники проросійського руху планували організувати в Одесі низку провокаційних акцій у роковини трагічних подій 2014 року. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

"Встановлено, що одним з напрямків антидержавних проявів мало стати розповсюдження в Одесі друкованої агітаційної продукції сепаратистського характеру із закликами до створення так званої "республіки новоросія" і силового захоплення державної влади. За задумом організаторів, ці дії мали стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у активістів проросійського руху правоохоронці виявили значну кількість друкованої продукції, яка містить відверту антиукраїнську пропаганду сепаратистського характеру. Зокрема, вилучено листівки з поділом України на фейкову "республіку новоросія" і "бандерівську Україну", наліпки з написами "Одесса русский город" та "Одесса – Новороссия", символіку із пропагандою тоталітарного режиму, друковані видання, так звану газету "новоросія" та іншу заборонену законодавством продукцію.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. За їх результатами прийматимуться відповідні процесуальні рішення.