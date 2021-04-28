15:13  28 квітня
На сесію міськради в Одесі викликали поліцію: у депутатів не було масок
13:59  28 квітня
Скандальна дисертація: наукового керівника Киви звільнили з роботи
18:04  28 квітня
На Донбасі зафіксовано вісім нових порушень: бойовики продовжують обстріл ЗСУ
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2021, 16:58 286

В Одесі посилять заходи безпеки у зв'язку із річницею подій 2 травня

28 квітня 2021, 16:58 286
Читайте также на русском языке
Правоохоронці закликали учасників масових заходів не допустити провокацій
Правоохоронці закликали учасників масових заходів не допустити провокацій
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі правоохоронці готуються до масових заходів у зв'язку із річницею подій 2 травня 2014 року. В місті вже 30 квітня запроваджують посилені заходи безпеки.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Regionews.

2 травня в Одесі відзначатиметься сьома річниця трагічних подій, які мали місце у 2014 році. Ми повинні максимально передбачити всі виклики, які можуть трапитися. А також не допустити провокацій, які вигідні країні - агресору", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, до забезпечення публічної безпеки будуть залучені 1300 поліцейський та 1200 нацгвардійців.

Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що цього року річниця подій в Одесі співпадає з Великодніми святами. Тому в місті будуть задіяні додаткові сили для забезпечення безпеки у культових спорудах, і "якщо анонсуються якісь масові заходи".

З початку тижня поліція разом з НГУ розпочали оперативно-профілактичні відпрацювання. І вже з 30 квітня ГУНП в Одеській області будуть запровадженні посилені заходи безпеки. Для цього сплановані додаткові направлення сил з інших регіонів України", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, правоохоронці переходять на посилений режим: для забезпечення порядку на свята залучать авіацію.

Раніше співробітники СБУ попередили провокації, які представники проросійського руху планували організувати в Одесі у роковини трагічних подій 2014 року.

Одеса поліція правоохоронці безпека МВС сепаратизм

На Сумщині з палаючого будинку поліцейські встигли врятували дитину
28 квітня 2021, 16:37
На Буковині кинули "коктейль Молотова" в будинок голови ОТГ
28 квітня 2021, 16:32
На сесію міськради в Одесі викликали поліцію: у депутатів не було масок
28 квітня 2021, 15:13
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Будні популізму: як Зеленський награвся у щотижневі форуми і переключився на санкції РНБО
Чорна мітка для Склярова. Якими будуть наслідки перевороту в Київській облраді
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram