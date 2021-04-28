В Одесі посилять заходи безпеки у зв'язку із річницею подій 2 травня

Правоохоронці закликали учасників масових заходів не допустити провокацій

Правоохоронці закликали учасників масових заходів не допустити провокацій

Фото: із відкритих джерел

В Одесі правоохоронці готуються до масових заходів у зв'язку із річницею подій 2 травня 2014 року. В місті вже 30 квітня запроваджують посилені заходи безпеки.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Regionews.

2 травня в Одесі відзначатиметься сьома річниця трагічних подій, які мали місце у 2014 році. Ми повинні максимально передбачити всі виклики, які можуть трапитися. А також не допустити провокацій, які вигідні країні - агресору", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, до забезпечення публічної безпеки будуть залучені 1300 поліцейський та 1200 нацгвардійців.

Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що цього року річниця подій в Одесі співпадає з Великодніми святами. Тому в місті будуть задіяні додаткові сили для забезпечення безпеки у культових спорудах, і "якщо анонсуються якісь масові заходи".

З початку тижня поліція разом з НГУ розпочали оперативно-профілактичні відпрацювання. І вже з 30 квітня ГУНП в Одеській області будуть запровадженні посилені заходи безпеки. Для цього сплановані додаткові направлення сил з інших регіонів України", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, правоохоронці переходять на посилений режим: для забезпечення порядку на свята залучать авіацію.

Раніше співробітники СБУ попередили провокації, які представники проросійського руху планували організувати в Одесі у роковини трагічних подій 2014 року.